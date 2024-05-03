Зеленский: Обмен пленными в формате "всех на всех" возможен и до окончания войны

Обмен пленными в формате "всех на всех" возможен не только после окончания войны, но и в рамках Саммита мира, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед пограничниками в Хмельницком.

"Желательно обменять "всех на всех". Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены. Они медленнее, чем хотелось. Трек "всех на всех" возможен я вам скажу, в каком случае. Некоторые скептически скажут: "Только после окончания войны". Потому что это одно из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность попробовать это сделать раньше. Есть практическая площадка — Саммит мира 15—16 июня" , — сказал глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сорвать работу Саммита мира.