У Харкові два влучення: виникла масштабна пожежа, постраждали люди

У ніч на суботу у Харкові було зафіксовано два влучання російських "Шахедів". Постраждало четверо людей, серед них дитина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

За його словами, обидва влучання по цивільній інфраструктурі Основʼянського району міста.

На місці одного із них - масштабна пожежа.

Доповнено о 1.57: Терехов уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох, серед них дитина.

О 2.10 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті падіння уламків збитих "Шахедів" є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі Харкова.

Постраждала дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці.

Рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

О 2.25 Синєгубов додав, що кількість постраждалих зросла: надійшло звернення від 52-річної жінки.

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