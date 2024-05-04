Сили оборони знищили ще понад 1200 російських солдатів
Сили оборони знищили 46 артсистем, 71 автомашину, 31 дрон та інше, повідомляє Ділова столиця.
Актуальні дані щодо втрат окупаційної армії РФ оприлюднили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 473 400 (+1230) осіб;
- танків ‒ 7 366 (+12);
- бойових броньованих машин ‒ 14 156 (+27);
- артилерійських систем ‒ 12 148 (+46);
- РСЗВ ‒ 1 055 (+2);
- засоби ППО ‒ 788 (+2);
- літаків ‒ 348;
- гелікоптерів ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 611 (+31);
- крилаті ракети ‒ 2 127 (+1);
- кораблі / катери ‒ 26;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 16 337 (+71);
- спеціальна техніка ‒ 2 001 (+8).
Дані уточнюються.