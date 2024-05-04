Close button

Сили оборони знищили ще понад 1200 російських солдатів

Сили оборони знищили ще понад 1200 російських солдатів
Фото: Facebook

Сили оборони знищили 46 артсистем, 71 автомашину, 31 дрон та інше, повідомляє Ділова столиця.

Актуальні дані щодо втрат окупаційної армії РФ оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 473 400 (+1230) осіб;
  • танків ‒ 7 366 (+12);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 156 (+27);
  • артилерійських систем ‒ 12 148 (+46);
  • РСЗВ ‒ 1 055 (+2);
  • засоби ППО ‒ 788 (+2);
  • літаків ‒ 348;
  • гелікоптерів ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 611 (+31);
  • крилаті ракети ‒ 2 127 (+1);
  • кораблі / катери ‒ 26;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 16 337 (+71);
  • спеціальна техніка ‒ 2 001 (+8).

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics