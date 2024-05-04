Силы обороны уничтожили еще более 1200 российских солдат
Силы обороны уничтожили 46 артсистем, 71 автомашину, 31 дрон и прочее, сообщает Деловая столица.
Актуальные данные по потерям оккупационной армии РФ обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – 473 400 (+1230) человек;
- танков – 7 366 (+12);
- боевых бронированных машин – 14 156 (+27);
- артиллерийских систем – 12 148 (+46);
- РСЗО – 1 055 (+2);
- средства ПВО – 788 (+2);
- самолетов – 348;
- вертолетов ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 611 (+31);
- крылатые ракеты – 2 127 (+1);
- корабли/катера – 26;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 337 (+71);
- специальная техника – 2 001 (+8).
Данные уточняются.