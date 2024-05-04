Close button

Силы обороны уничтожили еще более 1200 российских солдат

Силы обороны уничтожили еще более 1200 российских солдат
Фото: Facebook

Силы обороны уничтожили 46 артсистем, 71 автомашину, 31 дрон и прочее, сообщает Деловая столица.

Актуальные данные по потерям оккупационной армии РФ обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 473 400 (+1230) человек;
  • танков – 7 366 (+12);
  • боевых бронированных машин – 14 156 (+27);
  • артиллерийских систем – 12 148 (+46);
  • РСЗО – 1 055 (+2);
  • средства ПВО – 788 (+2);
  • самолетов – 348;
  • вертолетов ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 611 (+31);
  • крылатые ракеты – 2 127 (+1);
  • корабли/катера – 26;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 337 (+71);
  • специальная техника – 2 001 (+8).

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics