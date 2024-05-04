Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації ще на місяць

Бронювання від мобілізації продовжили для деяких категорій військовозобов'язаних. Йдеться про залізничників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідну постанову №492 ухвалив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вона була опублікована 3 травня 2024 року.

Залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (...) які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - йдеться у постанові.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії діє загальна мобілізація. Також Верховна рада ухвалила новий закон про мобілізацію, де уточнили правила бронювання та відстрочки від призову.

Крім того, в Україні змінюють правила бронювання чиновників.

Сьогодні, 4 травня, деякі нововведення щодо мобілізації набирають чинності.