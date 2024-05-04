Железнодорожникам продлили бронирование от мобилизации еще на месяц

Бронирование от мобилизации продолжили для некоторых категорий военнообязанных. Речь идет о железнодорожниках, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее постановление №492 принял премьер-министр Денис Шмыгаль, оно было опубликовано 3 мая 2024 года.

Железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.

"Установить, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта (...) не закончившихся на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", - говорится в постановлении.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России действует всеобщая мобилизация. Также Верховная рада приняла новый закон о мобилизации, где уточнили правила бронирования и отсрочки от призыва.

Кроме того, в Украине изменяют правила бронирования чиновников.

Сегодня, 4 мая, некоторые нововведения по мобилизации вступают в силу.