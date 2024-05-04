Чи беруть військові священики до рук зброю: коментар капелана ГУР

Церква дозволяє капеланам брати до рук зброю. Але закон забороняє військовим священникам видавати зброю, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів керівник капеланської служби Головного управління розвідки Міноборони Костянтин Холодов.

"Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках. Захистити себе, захистити своїх парафіян, захистити своїх побратимів. Але закон 4626 не дозволяє видавати зброю військовим капеланам" , - сказав він.

Як пояснив капелан, на війні бувають некомбатанти. Це ті, хто не беруть учать у бойових діях - священники та медики. Вони лише допомагають військовослужбовцям.

"Одні надають допомогу тілу, інші - душі. І дуже часто буває, що на стабілізаційних пунктах можна побачити і медика, і капелана поруч. Але медикам у нас видається зброя. А капеланам це закон категорично забороняє. Може, колись переглянуть цю норму" , - додав Костянтин Холодов.

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни в Україні був ухвалений закон про капеланів. Документ визначає обов'язки та принципи діяльності військових священників.

При цьому капеланам забороняється видача зброї та боєприпасів, їх також не можуть залучити до бойових дій.