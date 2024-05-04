Берут ли военные священники в руки оружие: комментарий капеллана ГУР

Церковь разрешает капелланам брать в руки оружие. Но закон запрещает военным священникам выдавать оружие, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов.

"Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках. Защитить себя, защитить своих прихожан, защитить своих собратьев. Но закон 4626 не позволяет выдавать оружие военным капелланам" , - сказал он.

Как объяснил капеллан, на войне бывают некомбатанты. Это те, кто не участвует в боевых действиях - священники и медики. Они только помогают военнослужащим.

"Одни оказывают помощь телу, другие - душе. И очень часто бывает, что на стабилизационных пунктах можно увидеть и медика, и капеллана рядом. Но медикам у нас выдается оружие. А капелланам это закон категорически запрещает. Может, когда-нибудь пересмотрят эту норму" , - добавил Константин Холодов.

Напомним, что до начала полномасштабной войны в Украине был принят закон о капелланах. Документ определяет обязанности и принципы деятельности военных священников.

При этом капелланам запрещается выдача оружия и боеприпасов, их также не могут привлечь к боевым действиям.