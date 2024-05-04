В Естонії запропонували заблокувати Балтійське море для Росії

Командувач Збройних сил Естонії запропонував готуватися до можливої блокади Балтійського моря, повідомляє Ділова столиця.

Заяву генерала Мартін Херема наводить щорічник Сил оборони.

За словами військового, для досягнення цієї мети Естонія має можливості, адже на озброєнні ВМФ країни є як морські міни, так і протикорабельні ракети.

"Разом з Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем – можливу блокаду у Балтійському морі" , – розповів Мартін Херем.

За словами естонського генерала, "після цього для агресора стає зовсім малоймовірним розгортання корабельної та протиповітряної оборони в Балтійському морі, що, своєю чергою, дозволяє нам надавати повітряну та морську підтримку з боку союзників".

Херем зазначив, що військові на суші також добре розвинені. Зокрема, естонська дивізія, створена трохи понад рок тому, під час навчань зарекомендувала себе з усіх боків. Почалися закупівлі боєприпасів великих калібрів. Протягом наступних двох років буде поставлено на озброєння додаткові самохідні гаубиці, бронетранспортери, засоби ППО середньої дальності та системи залпового вогню.

Водночас за його словами, ці можливості можуть запобігти окупації, але не можуть стримати звичайний військовий напад, спрямований на дестабілізацію.