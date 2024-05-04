В Эстонии предложили заблокировать Балтийское море для России

Командующий Вооруженными силами Эстонии предложил готовиться к возможной блокаде Балтийского моря, сообщает Деловая столица.

Заявление генерала Мартин Херема приводит ежегодник сил обороны.

По словам военного, для достижения этой цели у Эстонии есть возможности, ведь на вооружении ВМФ страны есть как морские мины, так и противокорабельные ракеты.

"Вместе с только что вступившими в НАТО Польшей, Швецией и Финляндией мы должны иметь возможность решить одну из наших ключевых проблем – возможную блокаду в Балтийском море" , – рассказал Мартин Херем.

По словам эстонского генерала, "после этого для агрессора становится совсем маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны в Балтийском море, что в свою очередь позволяет нам оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников".

Херем отметил, что военные на суше также хорошо развиты. В частности, эстонская дивизия, созданная чуть более года назад, во время учений зарекомендовала себя со всех сторон. Начались закупки боеприпасов больших калибров. В последующие два года будут поставлены на вооружение дополнительные самоходные гаубицы, бронетранспортеры, средства ПВО средней дальности и системы залпового огня.

В то же время, по его словам, эти возможности могут предотвратить оккупацию, но не могут сдержать обычное военное нападение, направленное на дестабилизацию.