В Міненерго назвав розмір збитків від останніх обстрілів енергооб'єктів

Остання хвиля російських масованих ударів по енергетиці завдала Україні збитків на понад 1 млрд доларів.﻿ Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати" , - заявив міністр.

За його словами, основні російські удари прийшлись на об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна" , - наголосив Галущенко.

Російські удари по енергетиці

Цієї весни Росія активізувала удари по українській енергетиці. Під прицілом росіян опинилися великі ТЕС та ТЕЦ. Зокрема, росіяни знищили ракетами Трипільську ТЕС у Київській області, а також ТЕЦ-5 у Харкові та Зміївську ТЕС у Харківській області.

На думку Галущенка, російські удари по енергетиці в теплу пору року можуть бути пов'язані з підготовкою Глобального саміту миру.

Попри російські удари та зруйновані ТЕС і ТЕЦ, Україні вдається уникати масштабних відключень світла по областях. У Міністерстві енергетики пояснювали, за рахунок чого це вдається.