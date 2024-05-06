В Минэнерго назвал размер убытков от последних обстрелов энергообъектов

Последняя волна российских массированных ударов по энергетике нанесла Украине ущерб более чем на 1 млрд долларов.﻿ Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти" , - заявил министр.

По его словам, основные российские удары пришлись на объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная" , - подчеркнул Галущенко.

Российские удары по энергетике

Этой весной Россия активизировала удары по украинской энергетике. Под прицелом россиян оказались большие ТЭС и ТЭЦ. В частности, россияне уничтожили ракетами Трипольскую ТЭС в Киевской области, а также ТЭЦ-5 в Харькове и Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

По мнению Галущенко, российские удары по энергетике в теплое время года могут быть связаны с подготовкой Глобального саммита мира.

Несмотря на российские удары и разрушенные ТЭС и ТЭЦ, Украине удается избежать масштабных отключений света по областям. В Министерстве энергетики объясняли, за счет чего это удается.