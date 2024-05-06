Байден може зняти свою кандидатуру з виборів у США – Spiegel

Влітку Джо Байден може зняти кандидатуру з президентських виборів і запропонувати висунути замість нього Мішель Обаму – дружину експрезидента США Барака Обами.﻿ Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У Демократичній партії США не виключають, що Байден може оголосити таке рішення у серпні 2024 року під час партійного з'їду в Чикаго.

Видання зазначило, що демократи навіть включили Мішель Обаму до своїх опитувань громадської думки щодо потенційних кандидатів.

"Про жінку-президента мріють багато американців" , - пише видання.

За даними журналістів, причиною є поважний вік Байдена - дві третини американців вважають його надто старим для керівництва країною впродовж ще чотирьох років.

Водночас, багато американців не дуже прагнуть перемоги на виборах Дональда Трампа, вік якого не набагато менший за чинного глави держави. Також свою роль відіграють велика кількість справ, що зараз розглядаються судами проти політика.