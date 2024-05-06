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Байден может снять свою кандидатуру с выборов в США – Spiegel

Байден может снять свою кандидатуру с выборов в США – Spiegel
Фото: The White House

Летом Джо Байден может снять кандидатуру с президентских выборов и предложить выдвинуть вместо него Мишель Обаму – жену экс-президента США Барака Обамы.﻿ Об этом сообщает РБК немецкое издание Spiegel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В Демократической партии США не исключают, что Байден может объявить такое решение в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.

Издание отметило, что демократы даже включили Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения касательно потенциальных кандидатов.

"О женщине-президенте мечтают многие американцы", - пишет издание.

По данным журналистов, причиной является почтенный возраст Байдена - две трети американцев считают его слишком старым для руководства страной в течение еще четырех лет.

В то же время, многие американцы не очень стремятся к победе на выборах Дональда Трампа, возраст которого не намного меньше действующего главы государства. Также свою лепту вносит большое количество дел, которые сейчас рассматриваются судами против политика.

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