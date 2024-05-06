РФ оголосила в розшук Данілова та інших українських експосадовців

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук низку колишніх українських чиновників, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зокрема, оголошений у розшук колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов за статтею Кримінального кодексу РФ. Однак у чому саме його звинувачують, невідомо.

Крім того, російське МВС оголосило в розшук ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, 16-го прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причини оголошення їх у розшук також невідомі.

Нагадаємо, 4 травня МВС Росії також оголосило в розшук низку чинних і колишніх посадовців України. Зокрема, було оголошено в розшук президента Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка і колишнього президента Петра Порошенка.