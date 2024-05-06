ISW: ЗСУ слід якомога швидше перехопити ініціативу на фронті

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Україні варто, дочекавшись військової допомоги США, якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою в поточному році, повідомляє Українська правда.

Офіційні особи США повідомляють про свою підтримку нових українських контрнаступальних операцій у 2025 році, хоча ISW продовжує вважати, що Україні слід якомога швидше перехопити ініціативу на полі бою, оскільки ця ініціатива на боці РФ протягом 2024 року надасть Росії низку переваг.

Видання FT повідомило 5 травня, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує провести контрнаступальну операцію з метою повернення окупованої Росією української території у 2025 році після того, як військова допомога США призупинить подальше просування російських військ у 2024 році. Він додав, що військова допомога США не "миттєво перемкне вимикач" у ситуації на полі бою в Україні.

На думку Саллівана, військова допомога США дозволить українським військам "утримувати лінію фронту" і протистояти російським атакам протягом решти 2024 року.

Проте ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів і почали мати відчутний вплив на полі бою, і що прибуття військової допомоги США в Україну, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою" , – зазначають у звіті.

Ключові висновки ISW за 5 травня