ISW: ВСУ следует как можно скорее перехватить инициативу на фронте
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Украине стоит, дождавшись военной помощи США, как можно быстрее перехватить инициативу на поле боя в текущем году, сообщает Украинская правда.
Официальные лица США сообщают о своей поддержке новых украинских контрнаступательных операций в 2025 году, хотя ISW продолжает считать, что Украине следует как можно скорее перехватить инициативу на поле боя, поскольку эта инициатива на стороне РФ в течение 2024 года предоставит России ряд преимуществ.
Издание FT сообщило 5 мая, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина планирует провести контрнаступательную операцию с целью возвращения оккупированной Россией украинской территории в 2025 году после того, как военная помощь США приостановит дальнейшее продвижение российских войск в 2024 году. Он добавил, что военная помощь США не "мгновенно переключит выключатель" в ситуации на поле боя в Украине.
По мнению Салливана, военная помощь США позволит украинским войскам "удерживать линию фронта" и противостоять российским атакам в течение оставшейся части 2024 года.
Однако ISW продолжает оценивать, что, вероятно, понадобится еще несколько недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения и начали оказывать ощутимое влияние на поле боя, и что прибытие военной помощи США в Украину, вероятно, позволит украинским войскам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.
"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - отмечают в отчете.
Ключевые выводы ISW за 5 мая
- По сообщениям, российские военные передислоцировали батальон 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Курскую область в рамках более масштабных усилий России по сбору оперативно значимых сил для возможной будущей российской наступательной операции на северо-восточной Украине и в городе Харькове.
- По сообщениям, российские военные готовят и формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа, которая в первую очередь будет действовать на Белгородско-Харьковском оперативном направлении.
- Официальные лица США продолжают сигнализировать о своей поддержке новых украинских контрнаступательных операций в 2025 году, хотя ISW продолжает считать, что Украине следует как можно скорее перехватить наступательную инициативу, поскольку эта инициатива на стороне РФ в течение 2024 года предоставит России ряд преимуществ.
- Европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Россия планирует осуществить "насильственные диверсионные акты" по всей Европе в рамках "более агрессивных и скоординированных усилий" против Запада.
- Контролируемая Кремлем Русская православная церковь Московского патриархата воспользовалась православным праздником Пасхи 5 мая, чтобы продолжить свои усилия по усилению внутренней поддержки войны РФ в Украине.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска и Работино.