Фінляндія хоче побудувати завод з виробництва тротилу для оборонпрому ЄС
Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив про намір країни якнайшвидше побудувати завод з виробництва вибухівки в тротиловому еквіваленті. Ініціатива пов'язана із суттєвим попитом на відповідну речовину в Європі через війну РФ проти України. Про це повідомляє фінське видання Yle, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Потрібно значно більше виробництва вибухівки. Тому ми також повинні серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому", - сказав фінський міністр журналістам.
Зазначається, що діалог про тротиловий завод ведеться з бізнесом, приватними інвесторами та ринком ОПК.
"Гравці ринку знають, що попит на таку продукцію є. У будь-якому випадку, держава має сильну контрольну роль у цьому питанні", - заявив Хаккянен.
Попит на тротил в Європі через війну в Україні
Нагадаємо, що тротил є традиційною вибуховою речовиною, що використовується особливо у виробництві артилерійських і мінометних снарядів. Його масове виробництво значно дешевше, ніж нові вибухові речовини.
Фінське медіа звертає увагу, що нині доступність тротилу в Європі вважається майже критичною на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України, яка триває вже третій рік.
Єдиний завод в Європейському союзі знаходиться в Польщі, але виробництва недостатньо, аби задовольнити високий попит.
Реалізація проєкту у співпраці з іншими країнами
За словами Хаккянена, Фінляндія повідомила своїм союзникам про важливість швидких рішень щодо цього питання. Позаяк РФ готова до тривалої війни з Україною, потреба у вибухівці в тротиловому еквіваленті в Європі зберігається на високому рівні.
"Рішення повинні бути ухвалені зараз, щоб продукція була випущена через рік-два", - сказав глава Міноборони Фінляндії.
Також Хяккянен наголосив, що це проект співпраці з іншими країнами-союзниками. Він вирішуватиметься в тісному діалозі з північними державами та партнерами.
Фінський міністр додав, що рішення про те, де буде побудований завод, ще не прийнято, а відповідні висновки "маємо зробити протягом весни".