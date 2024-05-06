Финляндия хочет построить завод по производству тротила для оборонпрома ЕС

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил о намерении страны как можно скорее построить завод по производству взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Инициатива связана с существенным спросом на соответствующее вещество в Европе из-за войны РФ против Украины.﻿ Об этом сообщает финское издание Yle, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Нужно гораздо больше производства взрывчатки. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом" , - сказал финский министр журналистам.

Диалог о тротиловом заводе ведется с бизнесом, частными инвесторами и рынком ОПК.

"Игроки рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае, государство имеет сильную контрольную роль в этом вопросе" , - заявил Хаккянен.

Спрос на тротил в Европе из-за войны в Украине

Напомним, что тротил является традиционным взрывчатым веществом, используемым особенно в производстве артиллерийских и минометных снарядов. Его массовое производство значительно дешевле новых взрывчатых веществ.

Финское медиа обращает внимание, что ныне доступность тротила в Европе считается почти критической на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины, которая продолжается уже третий год.

Единственный завод в Европейском союзе находится в Польше, но производства недостаточно, чтобы удовлетворить высокий спрос.

Реализация проекта в сотрудничестве с другими странами

По словам Хаккянена, Финляндия сообщила своим союзникам о важности быстрых решений по этому вопросу. Поскольку РФ готова к длительной войне с Украиной, потребность во взрывчатке в тротиловом эквиваленте в Европе сохраняется на высоком уровне.

"Решения должны быть приняты сейчас, чтобы продукция была выпущена через год-два" , - сказал глава Минобороны Финляндии.

Также Хяккянен подчеркнул, что это проект сотрудничества с другими странами-союзниками. Он будет решаться в тесном диалоге с северными государствами и партнерами.

Финский министр добавил, что решение о том, где будет построен завод, еще не принято, а соответствующие выводы "должны сделать в течение весны".