Курс валют НБУ на 6 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 5 травня знизився до позначки 39.3969 за 1 долар.
Євро подорожчав на 3 коп. до 42.3359 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 49.4628 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 43.4413 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 9.7825 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.396 900
|EUR
|Євро
|42.335 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.462 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.441 300
|PLN
|Польський злотий
|9.782 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.