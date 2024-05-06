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Курс валют НБУ на 6 травня

Курс валют НБУ на 6 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 травня знизився до позначки 39.3969 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп. до 42.3359 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 49.4628 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 43.4413 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 9.7825 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.396 900 --0.1376
EUR Євро 42.335 900 +0.0261
GBP Фунт стерлінгів 49.462 800 --0.0067
CHF Швейцарський франк 43.441 300 +0.0921
PLN Польський злотий 9.782 500 +0.0057

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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