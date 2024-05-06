Курс валют НБУ на 6 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 травня знизився до позначки 39.3969 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп. до 42.3359 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 49.4628 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 43.4413 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 9.7825 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.396 900 EUR Євро 42.335 900 GBP Фунт стерлінгів 49.462 800 CHF Швейцарський франк 43.441 300 PLN Польський злотий 9.782 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.