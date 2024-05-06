Курс валют НБУ на 6 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 мая, снизился до отметки 39.3969 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 42.3359 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 49.4628 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 43.4413 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп до 9.7825 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.396 900 EUR Евро 42.335 900 GBP Фунт стерлингов 49.462 800 CHF Швейцарский франк 43.441 300 PLN Польский злотый 9.782 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.