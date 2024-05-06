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Курс валют НБУ на 6 мая

Курс валют НБУ на 6 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 мая, снизился до отметки 39.3969 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 42.3359 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 49.4628 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 43.4413 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп до 9.7825 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.396900 --0.1376
EUR Евро 42.335900 +0.0261
GBP Фунт стерлингов 49.462800 --0.0067
CHF Швейцарский франк 43.441300 +0.0921
PLN Польский злотый 9.782500 +0.0057

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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