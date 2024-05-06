Курс валют НБУ на 6 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 5 мая, снизился до отметки 39.3969 за 1 доллар.
Евро подорожал на 3 коп до 42.3359 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 49.4628 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 43.4413 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 1 коп до 9.7825 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.396900
|EUR
|Евро
|42.335900
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.462800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.441300
|PLN
|Польский злотый
|9.782500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.