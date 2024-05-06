У Міноборони Італії відкинули ідею відправки військ в Україну

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повторно відкинув ідею президента Франції про те, що західні союзники потенційно можуть відправити свої війська в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera, повідомляє Європейська правда.

Крозетто в інтерв’ю цими вихідними розкритикував позицію президента Франції Емманюеля Макрона, який допускає введення західних військ в Україну і вважає, що країни Заходу не мають давати Москві чітке розуміння, чого вони точно не будуть робити у рамках підтримки України.

На думку Крозетто, дискусія довкола можливості введення західних військ в Україну збільшує напругу.

"Наша позиція залишається незмінною: ми завжди казали, що Україні потрібно допомагати усіма можливими способами, і ми це робимо. Але також ми завжди виключали пряму військову інтервенцію із залученням наших військ", – сказав міністр оборони Італії.

Реакція Рима була такою ж після першої хвилі розголосу довкола заяви Емманюеля Макрона на початку березня.