В Минобороны Италии отвергли идею отправки войск в Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто повторно отверг идею президента Франции о том, что западные союзники потенциально могут отправить свои войска в Украину. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, сообщает Европейская правда.

Крозетто в интервью в эти выходные раскритиковал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, который допускает введение западных войск в Украину и считает, что страны Запада не должны давать Москве четкого понимания, чего они точно не будут делать в рамках поддержки Украины.

По мнению Крозетто, дискуссия вокруг возможности введения западных войск в Украину увеличивает напряжение.

"Наша позиция остается неизменной: мы всегда говорили, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, и мы это делаем. Но также мы всегда исключали прямую военную интервенцию с привлечением наших войск" , – сказал министр обороны Италии.

Реакция Рима была такой же после первой волны огласки вокруг заявления Эмманюэля Макрона в начале марта.