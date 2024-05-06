Шмигаль прокоментував можливість відправки західних військ в Україну

Київ буде вдячний західним партнерам за військове підкріплення, якщо воно знадобиться﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю CBC, повідомляє Ділова столиця.

Відповідаючи на питання, чи вітатиме Україна введення військ з країн НАТО, він заявив, що це допоможе відкинути ворога. Але сьогодні Київ просить у союзників лише військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні та ми будемо раді" , — додав прем'єр.

Нагадаємо, першим про можливість відправки військ до України говорив президент Франції Еммануель Макрон. Лідер демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Хакім Джеффріс також заявив, що Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт "не тільки з американськими грошима, але й з військовими", якщо Україна впаде.