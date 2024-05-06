Шмыгаль прокомментировал возможность отправки западных войск в Украину

Киев будет благодарен западным партнерам за военное подкрепление, если оно понадобится﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью CBC, сообщает Деловая столица.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина приветствовать введение войск из стран НАТО, он заявил, что это поможет отбросить врага. Но сегодня Киев просит у союзников только военную технику.

"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны и мы будем рады" , — добавил премьер.

Напомним, первым о возможности отправки войск в Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис также заявил, что Соединенным Штатам, вероятно, придется вмешаться в конфликт "не только с американскими деньгами, но и с военными", если Украина падет.