У РФ заявили про атаку дронів на Бєлгородську область: шестеро загиблих

У Росії знову заявили про чергову атаку дронів на Бєлгородську область. Повідомляють про загиблих і поранених, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні оперштабу Бєлгородської області.

Безпілотники нібито атакували машини ДК "Агро-Білгір'я", що перевозили співробітників свинокомплексу. Інцидент стався в районі села Березівка Борисівського району.

За попередніми даними штабу, загинули шестеро осіб. Водночас унаслідок атаки безпілотників постраждали 35 осіб.

"Чоловікові у важкому стані з проникаючим пораненням черевної порожнини зараз проводиться операція. Решту постраждалих з осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості бригади швидкої доправили в медичні установи регіону, усім надають необхідну допомогу" , - повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. ﻿