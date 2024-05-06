В РФ заявили об атаке дронов на Белгородскую область: шестеро погибших

В России вновь заявили об очередной атаке дронов на Белгородскую область. Сообщается о погибших и раненых, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

Беспилотники якобы атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса. Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района.

По предварительным данным штаба, погибли шесть человек. При этом в результате атаки беспилотников пострадали 35 человек.

"Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь" , – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.