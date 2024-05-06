Ціни на нафту знову зростають після падіння минулого тижня

Ціни на нафту підвищуються у понеділок після максимального з лютого падіння за підсумками попереднього тижня, повідомляє Enkorr.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 за київським часом становить $83,25 за барель, що на $0,29 (0,35%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти здешевшали на $0,71 (0,9%), до $82,96 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,3 (0,38%) – до $78,41 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість контрактів зменшилася на $0,84 (1,1%) – до $78,11 за барель.

За підсумками тижня Brent здешевшала на 6%, WTI – майже на 7%.

На ринок минулого тижня тиснули дані про зростання запасів у США й сигнали зниження попиту, а також деяке послаблення побоювань, пов'язаних із можливістю скорочення постачань нафти з Близького Сходу.

Трейдери вважають, що на тлі суттєвого зниження цін країни ОПЕК+ і далі обмежуватимуть видобуток. Більшість трейдерів з аналітиками, опитаних агентством Bloomberg, очікують, що країни альянсу, які дотримуються добровільного обмеження видобутку, продовжать чинні заходи до кінця поточного року.

Saudi Aramco минулими вихідними повідомила, що підніме ціни на нафту для азійських покупців у червні. Вартість основного сорту, що постачається до Азії, – Arab Light – збільшиться на $0,9 за барель. У результаті він коштуватиме на $2,9 більше, ніж кошик нафти Омана й Дубая, йдеться у повідомленні Saudi Aramco.