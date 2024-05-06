Цены на нефть снова растут после падения на прошлой неделе

Цены на нефть повышаются в понедельник после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели, сообщает Enkorr.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.10 по киевскому времени составляет $83,25 за баррель, что на $0,29 (0,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%), до $82,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $0,3 (0,38%) – до $78,41 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость контрактов уменьшилась на $0,84 (1,1%) – до $78,11 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 6%, WTI – почти на 7%.

На рынок на прошлой неделе давили данные о росте запасов в США и сигналах понижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры считают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров с аналитиками, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продолжат действовать до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, – Arab Light – увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.