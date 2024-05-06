ГУР підтвердило знищення швидкісного катера окупантів у Криму

Морські безпілотники Magura V5 Головного управління розвідки у ніч на 6 травня знищили швидкісний російський катер.

Про це йдеться﻿ в повідомленні ГУР.

"Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників" , – зазначили у розвідці.

У ГУР зазначили, що страх перед українськими атаками змушує росіян ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від Криму, тому "бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах".

Розвідники нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезарь Куніков", "Івановєц", "Сєрґєй Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".