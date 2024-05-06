РФ за дорученням Путіна проведе навчання із застосування ядерної зброї

Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомляє Українська правда.

"За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту" , – йдеться в повідомленні.

Військові РФ повідомили, що під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Також військові РФ кажуть, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Нагадаємо, Путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".

Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.

29 лютого Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.