РФ по поручению Путина проведет учения по применению ядерного оружия

Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия, сообщает Украинская правда.

"По поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота" , – говорится в сообщении.

Военные РФ сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также военные РФ говорят, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Напомним, Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".

Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.