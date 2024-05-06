Ранкове споживання електрики в Україні впало на 14% – "Укренерго"

Сьогодні о 09:50 споживання електрики в Україніч на 9% нижче , ніж в той самий час у п’ятницю. Вчора, 5 травня, рівень споживання був на 14% нижчим за добовий максимум попередньої неділі 28 квітня.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Зазначається, що вчора споживання досягло максимуму між 21:00 та 22:00. Українців закликають продовжувати ощадливо використовувати електрику.

Продовжують активно працювати сонячні та вітрові електростанції. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 5 травня, з 09:00 до 17:30, роботу відновлювальних джерел енергії обмежували.

У вечірні години імпортували електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальним обсягом 5 362 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 120 МВт.

Через обстріл енергооб'єкта на Сумщині були знеструмлені споживачі в 1 325 населених пунктах. На ранок в області залишається знеструмленим 91 населений пункт, з яких 18 частково. Тривають відновлювальні роботи, проводиться заживлення споживачів.

На ранок знеструмлені 492 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській областях.