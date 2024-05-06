Утреннее потребление электричества в Украине упало на 14% – "Укрэнерго"

Сегодня в 09:50 потребление электричества в Украине на 9% ниже, чем в то же время в пятницу. Вчера, 5 мая, уровень потребления был на 14% ниже суточного максимума в предыдущее воскресенье 28 апреля.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что вчера потребление достигло максимума между 21:00 и 22:00. Украинцев призывают продолжать экономно использовать электричество.

Продолжают активно работать солнечные и ветровые электростанции. Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 5 мая, с 09:00 до 17:30 работу возобновляемых источников энергии ограничивали.

В вечернее время импортировали электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общим объемом 5362 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1120 МВт.

Из-за обстрела энергообъекта в Сумской области были обесточены потребители в 1 325 населенных пунктах. К утру в области остается обесточенным 91 населенный пункт, из которых 18 частично. Продолжаются восстановительные работы, производится заживление потребителей.

На утро обесточены 492 населенных пункта. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской областях.