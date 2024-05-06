Через удари по НПЗ Росія різко скоротила експорт нафтопродуктів

Росії довелося різко скоротити експорт нафтопродуктів після атак українських безпілотників на її нафтопереробні заводи та тимчасової зупинки Орського НПЗ через повінь, пишуть аналітики S&P Global, повідомляє ЛігаБізнес.

Морський експорт російських нафтопродуктів у другій половині квітня становив 1,94 млн барелів на добу. Це на 360 000 барелів менше, ніж у березні, і на 700 000 менше, ніж у січні. Востаннє експортний показник у Росії опускався нижче 2 млн барелів на добу чотири роки тому – на піку карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

За оцінками S&P, на початок травня у Росії простоювали нафтопереробні потужності загальним обсягом близько 600 000 барелів на добу. У квітні було більше – близько 1 млн барелів.

"Російська нафтопереробна промисловість довела свою стійкість. В середньому їй знадобилось лише три тижні, щоб перезапустити заводи, уражені безпілотниками. Однак, з огляду на високі темпи розвитку виробництва безпілотників та дедалі більший радіус дії українських дронів ця загроза для російської енергетичної інфраструктури залишатиметься" , – йдеться в аналітичній записці S&P Global.

Агентство прогнозує, що у травні російський експорт нафтопродуктів ще залишатиметься слабким, але потім поступово повернеться до звичайного рівня, якщо не буде нових атак.