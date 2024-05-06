Из-за ударов по НПЗ Россия резко сократила экспорт нефтепродуктов

России пришлось резко сократить экспорт нефтепродуктов после атак украинских беспилотников на ее нефтеперерабатывающие заводы и временной остановки Орского НПЗ из-за наводнения, пишут аналитики S&P Global, сообщает Лига.Бизнес.

Морской экспорт российских нефтепродуктов во второй половине апреля составил 1,94 млн баррелей в сутки. Это на 360 000 баррелей меньше, чем в марте и на 700 000 меньше, чем в январе. Последний раз экспортный показатель в России опускался ниже 2 млн баррелей в сутки четыре года назад – на пике карантина, связанного с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

По оценкам S&P, к началу мая в России простаивали нефтеперерабатывающие мощности общим объемом около 600 000 баррелей в сутки. В апреле было больше – около 1 млн баррелей.

"Российская нефтеперерабатывающая промышленность доказала свою устойчивость. В среднем ей понадобилось всего три недели, чтобы перезапустить заводы, пораженные беспилотниками. Однако, учитывая высокие темпы развития производства беспилотников и все больший радиус действия украинских дронов, эта угроза для российской энергетической инфраструктуры будет оставаться" , — говорится в аналитической записке S&P Global.

Агентство прогнозирует, что в мае российский экспорт нефтепродуктов еще будет оставаться слабым, но потом постепенно вернется к обычному уровню, если не будет новых атак.