ХАМАС атакував КПП на півдні Гази: загинули троє ізраїльських військових

Угруповання ХАМАС завдало ракетного удару по КПП на півдні Гази поблизу бази ЦАХАЛу, внаслідок обстрілу загинули троє ізраїльських військових.﻿ Ще 11 військових отримали поранення, повідомляє Укрінформ.

Пункт перетину кордону, що використовується для доставки гуманітарної допомоги в секторі Гази, тимчасово не працює.

За даними ЦАХАЛу, під час обстрілу з району Рафах на півдні Гази було випущено понад 10 ракет.

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що випустило залп ракет малої дальності по скупченню ізраїльських військ на кордоні поблизу громади Керем-Шалом, що на півдні країни.