ХАМАС атакував КПП на півдні Гази: загинули троє ізраїльських військових
Угруповання ХАМАС завдало ракетного удару по КПП на півдні Гази поблизу бази ЦАХАЛу, внаслідок обстрілу загинули троє ізраїльських військових. Ще 11 військових отримали поранення, повідомляє Укрінформ.
Пункт перетину кордону, що використовується для доставки гуманітарної допомоги в секторі Гази, тимчасово не працює.
За даними ЦАХАЛу, під час обстрілу з району Рафах на півдні Гази було випущено понад 10 ракет.
Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що випустило залп ракет малої дальності по скупченню ізраїльських військ на кордоні поблизу громади Керем-Шалом, що на півдні країни.