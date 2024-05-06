ХАМАС атаковал КПП на юге Газа: погибли три израильских военных

Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по КПП на юге Газы вблизи базы ЦАХАЛа, в результате обстрела погибли трое израильских военных. Еще 11 военных получили ранения, сообщает Укринформ.

Пункт пересечения границы, используемый для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, временно не работает.

По данным ЦАХАЛа, при обстреле из района Рафах на юге Газа было выпущено более 10 ракет.

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что выпустила залп ракет малой дальности по скоплению израильских войск на границе вблизи общины Керем-Шалом на юге страны.