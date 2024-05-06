Уряд оприлюднив зарплати прем'єра та інших топчиновників

Кабінет Міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єра та віце-прем'єрів за квітень 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Фактично отримана зарплата прем’єр-міністром Денисом Шмигалем становила 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата – 96 155 грн, зокрема:

посадовий оклад – 48 077 грн;

заробітна плата за час відрядження – 48 077 грн.

Сума утриманих податків становила 18 750 грн.

Фактична зарплата першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко становила 72 207 грн.

Нарахована заробітна плата – 89 698 грн, зокрема:

посадовий оклад – 43 706 грн;

заробітна плата за час відрядження – 34 965 грн;

допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11 026 грн;

Сума утриманих податків становила 17 491 грн.

Фактично отримана заробітна плата віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною становила 80 842 грн.

Нарахована заробітна плата – 100 425,70 гривні, зокрема:

посадовий оклад – 83 042 грн;

заробітна плата за час відрядження – 17 382 грн.

Сума утриманих податків становила 19 583 грн.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук фактично отримала 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата – 96 155 грн, зокрема:

посадовий оклад – 65 560 грн;

заробітна плата за час відрядження – 30 594 грн.

Сума утриманих податків становила 18 750 грн.

Фактично отримана зарплата віце-прем’єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим становила 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата (посадовий оклад) становила 96 155 грн. Сума утриманих податків становила 18 750 грн.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков фактично отримав 77 404 грн.

Нарахована заробітна плата – 96 155 грн зокрема:

посадовий оклад – 74 301 грн;

заробітна плата за час відрядження – 21 853 грн.

Сума утриманих податків складала 18 750 грн.

Фактично отримана заробітна плата міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим становила 72 196 грн.

Нарахована заробітна плата – 178 914 грн, зокрема:

посадовий оклад – 87 413 грн;

відпустка – 2 780 грн;

матеріальна допомога на оздоровлення – 84 350 грн;

заробітна плата за час відрядження – 4 370 грн.

Сума утриманих податків складала 34 888 грн.

Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема фактично отримав 110 128 грн.

Нарахована заробітна плата – 136 806 грн, зокрема:

посадовий оклад – 71 010 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за вислугу років – 25 730 грн;

надбавка за роботу з таємними документами – 18 379 грн;

заробітна плата за час відрядження – 20 885 грн.

Сума утриманих податків становила 26 677 грн.

Фактично отримана зарплата першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Костянтином Мар’євичем становила 82 357 грн.

Нарахована заробітна плата – 102 307 грн, зокрема:

посадовий оклад – 87 301 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за вислугу років – 14 206 грн.

Сума утриманих податків складала 19 949 грн.

Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Олегом Войтовичем становила 99 735 грн.

Нарахована заробітна плата – 123 894 грн, зокрема:

посадовий оклад – 67 459 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за вислугу років – 22 698 грн;

надбавка за роботу з таємними документами – 13 095 грн.

заробітна плата за час відрядження – 19 841 грн.

Сума утриманих податків становила 24 159 грн.

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів Павло Полянський фактично отримав 92 165 грн.

Нарахована заробітна плата становила 114 491 грн, зокрема:

посадовий оклад – 87 301 грн;

надбавка за ранг – 1000 грн;

надбавка за вислугу років – 26 190 грн.

Сума утриманих податків становила 22 325 грн.

Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Ігорем Яременком становила 102 546 грн.

Нарахована заробітна плата – 127 386 грн, зокрема:

посадовий оклад –75 396 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за вислугу років – 26 190 грн;

надбавка за роботу з таємними документами –13 095 грн;

заробітна плата за час відрядження – 11 904 грн.

Сума утриманих податків становила 24 840 грн.

Фактично отримана зарплата заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Володимиром Федорчуком становила 102 707 грн.

Нарахована заробітна плата – 127 586 грн, зокрема:

посадовий оклад – 87 301 грн;

надбавка за ранг – 1 000 грн;

надбавка за вислугу років – 26 190 грн;

надбавка за роботу з таємними документами – 13 095 грн.

Сума утриманих податків складала 24 879 грн.