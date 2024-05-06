Правительство обнародовало зарплаты премьера и других топ-чиновников

Кабинет Министров обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Фактически полученная зарплата премьер-министром Денисом Шмыгалем составила 77 404 грн.

Начисленная заработная плата – 96 155 грн, в том числе:

должностной оклад – 48 077 грн;

заработная плата за время командировки – 48 077 грн.

Сумма удержанных налогов составила 18 750 грн.

Фактическая зарплата первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко составила 72 207 грн.

Начисленная заработная плата – 89 698 грн, в том числе:

должностной оклад – 43 706 грн;

заработная плата за время командировки – 34 965 грн;

помощь по временной нетрудоспособности за счет организации – 11 026 грн;

Сумма удержанных налогов составила 17 491 грн,

Фактически полученная заработная плата вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной составила 80 842 грн.

Начисленная заработная плата – 100 425 грн, в том числе:

должностной оклад – 83 042 грн;

заработная плата за время командировки – 17 382 грн.

Сумма удержанных налогов составила 19 583 грн.

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук фактически получила 77 404 грн.

Начисленная заработная плата – 96 155 грн, в том числе:

должностной оклад – 65 560 грн;

заработная плата за время командировки – 30 594 грн.

Сумма удержанных налогов составила 18 750 грн.

Фактически полученная зарплата вице-премьер-министром Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым составила 77 404 грн.

Начисленная заработная плата (должностной оклад) составила 96 155 грн. Сумма удержанных налогов составила 18 750 грн.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков фактически получил 77 404 грн.

Начисленная заработная плата – 96 155 грн, в том числе:

должностной оклад – 74 301 грн;

заработная плата за время командировки – 21 853 грн.

Сумма удержанных налогов составляла 18 750 грн.

Фактически полученная заработная плата министром Кабинета Министров Олегом Немчиновым составила 72 196 грн.

Начисленная заработная плата – 178 914 грн, в том числе:

должностной оклад – 87 413 грн;

отпуск – 2 780 грн;

материальная помощь на оздоровление – 84 350 грн;

заработная плата за время командировки – 4 370 грн.

Сумма удержанных налогов составляла 34 888 грн.

Государственный секретарь Кабинета Министров Александр Ярема фактически получил 110 128 грн.

Начисленная заработная плата – 136 806 грн, в том числе:

должностной оклад – 71 010 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за выслугу лет – 25 730 грн;

надбавка за работу с секретными документами – 18 379 грн;

заработная плата за время командировки – 20 885 грн.

Сумма удержанных налогов составила 26 677 грн.

Фактически полученная зарплата первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины Константином Марьевичем составила 82 357 грн.

Начисленная заработная плата – 102 307 грн, в том числе:

должностной оклад – 87 301 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за выслугу лет – 14 206 грн.

Сумма удержанных налогов составляла 19 949 грн.

Фактически полученная зарплата заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Олегом Войтовичем составила 99 735 грн.

Начисленная заработная плата – 123 894 грн, в том числе:

должностной оклад – 67 459 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за выслугу лет – 22 698 грн;

надбавка за работу с секретными документами – 13 095 грн.

заработная плата за время командировки – 19 841 грн.

Сумма удержанных налогов составила 24 159 грн.

Заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Павел Полянский фактически получил 92 165 грн.

Начисленная заработная плата составила 114 491 грн, в том числе:

должностной оклад – 87 301 грн;

надбавка за ранг – 1 000 грн;

надбавка за выслугу лет – 26 190 грн.

Сумма удержанных налогов составила 22 325 грн.

Фактически полученная зарплата заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Игорем Яременко составила 102 546 грн.

Начисленная заработная плата – 127 386 грн, в том числе:

должностной оклад – 75 396 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

надбавка за выслугу лет – 26 190 грн;

надбавка за работу с секретными документами –13 095 грн;

заработная плата за время командировки – 11 904 грн.

Сумма удержанных налогов составила 24 840 грн.

Фактически полученная зарплата заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Владимиром Федорчуком составила 102 707 грн.

Начисленная заработная плата – 127 586 грн, в том числе:

должностной оклад – 87 301 грн;

надбавка за ранг – 1 000 грн;

надбавка за выслугу лет – 26 190 грн;

надбавка за работу с секретными документами – 13 095 грн.

Сумма удержанных налогов составляла 24 879 грн.