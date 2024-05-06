Україна відновила виробництво артснарядів, але потребує постачань від партнерів – Мінстратегпром

Україна вже поновила власне виробництво артилерійських боєприпасів, але, враховуючи величезний обсяг потреб Сил оборони, як і раніше, розраховує на постачання снарядів від країн-партнерів. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін перед початком Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна, повідомляє Укрінформ.

"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні" , – зауважив урядовець.

За його словами, сьогоднішня війна - найбільша у поколінні.

"Наша потреба є більшою, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом. Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших Сил оборони – вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагомим внеском у таке (забезпечення) Сил оборони" , - додав Камишін.

Він зауважив, що в цілому перед українською оборонною промисловістю постають три головні виклики. По-перше, це фінансування, по-друге – постійні обстріли і по-третє, в тому, що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, - це глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.

Камишін підкреслив, що українська оборонна промисловість активно змінюється і стає іншою. Це є важливим елементом відкритості та транспарентності України у відносинах з європейськими партнерами та для того, щоб європейські кошти почали заходити в Україну для розвитку спроможностей української оборонної промисловості.