Украина возобновила производство артснарядов, но нуждается в поставках от партнеров – Минстратегпром

Украина уже возобновила собственное производство артиллерийских боеприпасов, но, учитывая огромный объем потребностей сил обороны, по-прежнему рассчитывает на поставки снарядов от стран-партнеров. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин перед началом Форума оборонной промышленности ЕС-Украина, сообщает Укринформ.

"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы ни производили и как бы мы не увеличивали собственные способности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне" , - заметил чиновник.

По его словам, сегодняшняя война – самая большая в поколении.

"Наша потребность больше, чем оборонные способности всех стран свободного мира вместе. Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших Сил обороны – она очень велика. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое (обеспечение) Сил обороны" , – добавил Камышин.

Он отметил, что в целом перед украинской оборонной промышленностью встают три главных вызова. Во-первых, это финансирование, во-вторых – постоянные обстрелы и в-третьих, в том, что касается производства артиллерийских боеприпасов – это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

Камышин подчеркнул, что украинская оборонная промышленность активно меняется и становится другой. Это важный элемент открытости и транспарентности Украины в отношениях с европейскими партнерами и для того, чтобы европейские средства начали заходить в Украину для развития возможностей украинской оборонной промышленности.