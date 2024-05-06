Військові ЗСУ утримують ще кілька позицій на околиці Новомихайлівки – джерела

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади утримують ще кілька позицій на дачах на півночі Новомихайлівки, що розташована під окупованою Мар‘їнкою.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники у 79 бригаді, повідомляє Українська правда.

"На дачах ще лишилося кілька позицій, які ми утримуємо" , – розповіло джерело.

29 квітня українські OSINTери DeepState позначили останню ділянку Новомихайлівки – дачі за річкою Сухі Яли "червоним", тобто окупованою територією.

Ще 23 квітня Міноборони Росії заявило про захоплення всієї Новомихайлівки.

Однак, за даними видання, це не відповідає дійсності.

Наступними селами, які опиняться під ударами росіян після Новомихайлівки, стануть Парасковіївка та Костянтинівка.