Военные ВСУ удерживают еще несколько позиций на окраине Новомихайловки – источники
Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады удерживают еще несколько позиций на дачах на севере Новомихайловки, расположенной под оккупированной Марьинкой. Об этом рассказали собеседники в 79 бригаде, сообщает Украинская правда.
"На дачах еще осталось несколько позиций, которые мы удерживаем", – рассказал источник.
29 апреля украинские OSINTеры DeepState обозначили последний участок Новомихайловки - дачи за рекой Сухие Ялы "красным", то есть оккупированной территорией.
Еще 23 апреля Минобороны России заявило о захвате всей Новомихайловки.
Однако, по данным издания, это не соответствует действительности.
Следующими селами, которые окажутся под ударами россиян после Новомихайловки, станут Парасковеевка и Константиновка.