Євлаш про нічні обстріли: Навіть погода на боці України

Російські терористи намагаються здебільшого атакувати вночі. Втім, наразі ночі стають коротшими, у зв'язку з чим навіть зараз погода на боці України. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Євлаш, переважно тактика терористів полягає у запуску БпЛА з різною періодичністю. Водночас придумати щось оригінальне на 3 рік повномасштабної війни - ворог не здатний. Усі дрони програмуються росіянами, які перед цим вивчають та аналізують досвід, що було здобуто під час попередніх атак.