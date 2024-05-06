Євлаш про нічні обстріли: Навіть погода на боці України
Російські терористи намагаються здебільшого атакувати вночі. Втім, наразі ночі стають коротшими, у зв'язку з чим навіть зараз погода на боці України. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як розповів Євлаш, переважно тактика терористів полягає у запуску БпЛА з різною періодичністю. Водночас придумати щось оригінальне на 3 рік повномасштабної війни - ворог не здатний. Усі дрони програмуються росіянами, які перед цим вивчають та аналізують досвід, що було здобуто під час попередніх атак.
"Вони намагаються атакувати вночі. Але через те, що зараз вже доба збільшується, часу на використання таких безпілотників все менше і менше. Тому навіть зараз погода буде на нашому боці", - додав Євлаш.