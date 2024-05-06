Евлаш о ночных обстрелах: Даже погода на стороне Украины
Российские террористы пытаются в основном атаковать ночью. Впрочем, сейчас ночи становятся короче, в связи с чем даже сейчас погода на стороне Украины. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как рассказал Евлаш, преимущественно тактика террористов заключается в запуске БпЛА с разной периодичностью. В то же время придумать что-то оригинальное на 3 год полномасштабной войны - враг не способен. Все дроны программируются россиянами, которые перед этим изучают и анализируют опыт, который был получен во время предыдущих атак.
"Они пытаются атаковать ночью. Но из-за того, что сейчас уже сутки увеличиваются, времени на использование таких беспилотников все меньше и меньше. Поэтому даже сейчас погода будет на нашей стороне", - добавил Евлаш.