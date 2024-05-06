У квітні зменшилася кількість вживаних авто, ввезених з-за кордону
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє "Укравтопром".
У порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть:
- дизельні – 24%;
- електромобілі – 17%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1106 од.;
- Renault Megane - 916 од.;
- Skoda Octavia - 732 од.;
- Volkswagen Passat - 586 од.;
- Volkswagen Tiguan - 511 од.;
- Nissan Leaf - 497 од.;
- Nissan Rogue - 482 од.;
- Audi Q5 - 466 од.;
- Tesla Model 3 - 414 од.;
- AudiA4 - 373 од.
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.