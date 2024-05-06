Close button

У квітні зменшилася кількість вживаних авто, ввезених з-за кордону

У квітні зменшилася кількість вживаних авто, ввезених з-за кордону
Фото: Pixabay

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

У порівнянні з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: ﻿

  • дизельні – 24%;
  • електромобілі – 17%;
  • авто з ГБО – 6%;
  • гібриди – 5%. 

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 1106 од.;
  2. Renault Megane - 916 од.;
  3. Skoda Octavia - 732 од.;
  4. Volkswagen Passat - 586 од.;
  5. Volkswagen Tiguan - 511 од.;
  6. Nissan Leaf - 497 од.;
  7. Nissan Rogue - 482 од.;
  8. Audi Q5 - 466 од.;
  9. Tesla Model 3 - 414 од.;
  10. AudiA4 - 373 од.

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Новини

Популярні теми форуму

analytics