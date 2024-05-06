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В апреле уменьшилось количество подержанных авто, ввезенных из-за границы

В апреле уменьшилось количество подержанных авто, ввезенных из-за границы
Фото: Pixabay

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с апрелем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: ﻿

  • дизельные – 24%;
  • электромобили – 17%;
  • авто с ГБО – 6%;
  • гибриды – 5%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

  1. Volkswagen Golf – 1106 ед.;
  2. Renault Megane – 916 ед.;
  3. Skoda Octavia – 732 ед.;
  4. Volkswagen Passat – 586 ед.;
  5. Volkswagen Tiguan – 511 ед.;
  6. Nissan Leaf – 497 ед.;
  7. Nissan Rogue – 482 ед.;
  8. Audi Q5 – 466 ед.;
  9. Tesla Model 3 – 414 ед.;
  10. AudiA4 – 373 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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