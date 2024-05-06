В апреле уменьшилось количество подержанных авто, ввезенных из-за границы
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает "Укравтопром".
По сравнению с апрелем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют:
- дизельные – 24%;
- электромобили – 17%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:
- Volkswagen Golf – 1106 ед.;
- Renault Megane – 916 ед.;
- Skoda Octavia – 732 ед.;
- Volkswagen Passat – 586 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 511 ед.;
- Nissan Leaf – 497 ед.;
- Nissan Rogue – 482 ед.;
- Audi Q5 – 466 ед.;
- Tesla Model 3 – 414 ед.;
- AudiA4 – 373 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.