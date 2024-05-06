В апреле уменьшилось количество подержанных авто, ввезенных из-за границы

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с апрелем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют: ﻿

дизельные – 24%;

электромобили – 17%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

Volkswagen Golf – 1106 ед.; Renault Megane – 916 ед.; Skoda Octavia – 732 ед.; Volkswagen Passat – 586 ед.; Volkswagen Tiguan – 511 ед.; Nissan Leaf – 497 ед.; Nissan Rogue – 482 ед.; Audi Q5 – 466 ед.; Tesla Model 3 – 414 ед.; AudiA4 – 373 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.