Росіяни можуть готувати новий масований удар по енергетиці – ЗСУ

Російські війська, найімовірніше, готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема - по її енергетиці. Саме тому наразі спостерігається відносне затишшя атак РФ. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Найімовірніше, що ворог планує та готується до проведення наступних атак. Ми не можемо знати напевне їх стратегічний задум. Однак найімовірніше, що зараз противник зараз аналізує результати, які він наніс протягом останніх місяців по нашій енергетиці" , - сказав спікер Повітряних сил.

Як зауважив Євлаш, імовірно, ворог вважає, що певні його цілі досягнуто. Проте для того, аби проводити з більшою періодикою атаки, йому необхідно накопичувати свої ракети.

"Він (ворог - ред.) не може використовувати все під нуль. Зокрема має залишатися якийсь стратегічний запас. Тому ми бачимо зараз таке дещо затишшя. Перед тим ми бачили певним чином невикористання безпілотників типу "Шахед" , - сказав він.

Зараз у Повітряних силах спостерігають, як ворог знову активізувався, натомість почавши менше використовувати своїх ракет різних типів. "Однак також ще серйозною проблемою залишається використання КАБів" , - наголосив Євлаш.

Нагадаємо, цієї весни Росія активізувала удари по енергетиці України. Зокрема, цілями росіян стали великі ТЕС та ТЕЦ. Так, нещодавно, окупанти знищили ракетами Трипільську ТЕС у Київській області, а також ТЕЦ-5 у Харкові та Зміївську ТЕС у Харківській області.