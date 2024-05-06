Россияне могут готовить новый массированный удар по энергетике – ВСУ

Российские войска, скорее всего, готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности - по ее энергетике. Именно поэтому сейчас наблюдается относительное затишье атак РФ. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению последующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что сейчас противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в последние месяцы по нашей энергетике" , - сказал спикер Воздушных сил.

Как отметил Евлаш, вероятно, враг считает, что определенные его цели достигнуты. Однако, для того чтобы проводить с большей периодикой атаки, ему необходимо накапливать свои ракеты.

"Он (враг - ред.) не может использовать все под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое несколько затишье. Перед тем мы видели определенным образом неиспользование беспилотников типа "Шахед" , - сказал он.

Сейчас в Воздушных силах наблюдают, как враг снова активизировался, начав меньше использовать своих ракет разных типов. "Однако еще серьезной проблемой остается использование КАБов" , - подчеркнул Евлаш.

Напомним, весной Россия активизировала удары по энергетике Украины. В частности, целями россиян стали большие ТЭС и ТЭЦ. Так, недавно оккупанты уничтожили ракетами Трипольскую ТЭС в Киевской области, а также ТЭЦ-5 в Харькове и Змиевскую ТЭС в Харьковской области.